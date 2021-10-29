Son dakika: Kamyoncu öyle bir düzenek kurdu ki... Kıskıvrak yakalandı! - Haberler

İHA

İstanbul'un Tuzla ilçesinde rutin uygulama ve kontrol noktaları oluşturan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen salı günü saat 12.40 sıralarında durumundan şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. İnceleme sırasında M.Ç. idaresindeki kamyonun plakası polisin dikkatini çekti.

Kamyonun ön plakasının araç üzerinde takılı, ancak yere bakacak şekilde "okunmaz" halde olması üzerine kamyonda normalin dışında bir durumla karşı karşıya olduklarını fark eden polis, detaylı inceleme yaptı. İncelemede, kamyonun şoför mahallinden plakaya kadar uzanan çelik halatlı bir düzenek kurulduğu, içerden de bu düzenek ile plakanın istendiği zaman gizlenebilir şekilde ayarlandığı tespit edildi.

DÜZENEKLE PLAKA OKUNMUYOR

Kamyon plakasının sabit olmadığını ve öne arkaya ters dönerek kapandığını fark eden polis, düzeneğin, ücretli otoyollar ve köprülerin geçişi ile hız kontrolü yapılan bölgelerde radar kameralarından gizlenerek trafik cezalarından sıyrılmak için kurulduğunu belirledi.

KAMYONUN AYNI ZAMANDA SAHİBİ OLAN SÜRÜCÜYE CEZA

Kamyonu otoparka çeken polisler, kamyonun aynı zamanda sahibi de olan sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 23/3-C-1 Maddesi gereği, cezai işlem yapıldı. M.Ç.'ye "Plakayı Okunmamasını Sağlayacak Şekilde Değişiklik Yapmak" ve "Yetki Belgesiz Kullanmak" suçundan ceza kesti. Ayrıca aynı kişiye, kamyonun yetki belgesinin süresinin dolması nedeniyle "Taşıtı yetki belgesini kaydettirmeden kullanmaktan" da cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Kesilen cezaların ardından kamyon plakasına kurulan düzenek emniyet ekiplerince söküldü.