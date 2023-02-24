Depremin şiddetiyle arazisinin tanınmaz hale geldiğini vurgulayan Aksu, "Böyle bir şey yok. Ben burayı gördüm, tahmin edemedim. Benim malım olduğu halde ben burayı tanıyamadım. Burası dümdüz bir araziydi. Dedim ne olmuş, kurban olayım Allaha. Yani bu dille de söylenmez. Hiçbir şeyle de anlatılacak bir şey değil." ifadesini kullandı.

Aksu, arazisine her baktığında şaşkınlığını üzerinden atamadığını dile getirdi.