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Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu: Burası dümdüz bir araziydi

Deprem felaketinde Hatay'da şoke eden bir görüntü ortaya çıkmıştı. Kentte bir zeytin bahçesinde yaklaşık 200 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğunda ve 50 metre derinliğinde bir yarık meydana geldi. Bahçenin sahibi Ömer Aksu açıklamalarda bulunarak, "Böyle bir şey yok. Ben burayı gördüm, tahmin edemedim, tanıyamadım. Burası dümdüz bir araziydi" dedi

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AA

  • Hatay'ın Altınözü ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde devasa yarığın oluşmasıyla sahibinin tanımakta güçlük çektiği arazi, çevredekilerin merakını çekiyor.
  • Son dakika: Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu

    AA'da yer alan habere göre merkez üssü Kahramanmaraşın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından kırsal Tepehan Mahallesindeki zeytin bahçesinde oluşan yarık, felaketin şiddetinin en belirgin sembolleri arasında yer aldı.
  • Son dakika: Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu

    GENİŞLİĞİ 200 METRE

    Depremlerin etkisiyle Ömer Aksu'ya ait 12 dönümlük zeytin bahçesinde yaklaşık 200 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğunda ve 50 metre derinliğinde yarık oluştu. 
  • Son dakika: Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu

    Deprem sonrası vadi görüntüsünün ortaya çıktığı bölge, depremin tahribatını merak edenlerin yanı sıra yerli ve yabancı bilim insanları tarafından da ziyaret ediliyor.
  • Son dakika: Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu

    "UFAK BİR SARSINTIYI BİLE HİSSEDİYORUZ"

    Zeytin bahçesinin sahibi Ömer Aksu, AA muhabirine, depremden önce arazisinin dümdüz bir toprak yapısına sahip olduğunu söyledi.
  • Son dakika: Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu

    Depremin şiddetiyle arazisinin tanınmaz hale geldiğini vurgulayan Aksu, "Böyle bir şey yok. Ben burayı gördüm, tahmin edemedim. Benim malım olduğu halde ben burayı tanıyamadım. Burası dümdüz bir araziydi. Dedim ne olmuş, kurban olayım Allaha. Yani bu dille de söylenmez. Hiçbir şeyle de anlatılacak bir şey değil." ifadesini kullandı.

    Aksu, arazisine her baktığında şaşkınlığını üzerinden atamadığını dile getirdi.
  • Son dakika: Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu

    Depremler nedeniyle psikolojilerinin bozulduğunu ifade eden Aksu, şöyle konuştu:

     

    "Ufak bir depremde millet dışarı çıkıyor. Yaşanacak bir durum kalmadı ama yine çok şükür diyeceğiz. Zaten çadırda yaşıyoruz, eve gitmiyoruz. Ufak bir sarsıntıyı bile hissediyoruz. Mahallede hayvanlarım var, onlarla ilgileniyorum. Yarık oluşan araziye depremden sonra birkaç kez gelip gittim. Sürekli gelme şansım olmuyor."

    Zeytinliğinden ziyaretçisinin eksik olmadığını belirten Aksu, "Yerli ve yabancı bilim adamları incelemeye geliyor." dedi.
  • Son dakika: Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu
  • Son dakika: Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu
  • Son dakika: Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu
  • Son dakika: Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu
  • Son dakika: Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu
  • Son dakika: Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu
  • Son dakika: Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu
  • Son dakika: Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu
  • Son dakika: Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu
  • Son dakika: Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu
  • Son dakika: Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu
  • Son dakika: Kanyon gibi! Zeytin bahçesinin sahibi konuştu

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