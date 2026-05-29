Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Karabük’te av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu 23 yaşındaki Adem Demirel kuzeni tarafından öldürüldü | Son dakika haberleri

        Karabük’te av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu 23 yaşındaki Adem Demirel kuzeni tarafından öldürüldü

        Karabük'te av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu 23 yaşındaki Adem Demirel başından vuruldu. Genç adam, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kuzeni Y.D. gözaltına alınırken, 2 av tüfeğine el konuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 15:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yanlışlıkla kuzenini öldürdü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karabük'te av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından vurulan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        KUZENİNİ BAŞINDAN VURDU

        İHA'daki habere göre olay; Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D.(26), av tüfeğini boşalttığı sırada silahın aniden ateş alması sonucu yanında bulunan kuzeni Adem Demirel'i (23) başından vurdu.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan Adem Demirel, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet av tüfeği muhafaza altına alınırken, olay şüphelisi Y.D.'nin, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındığı bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Buse Varol-Alişan Tektaş çiftinin rötarlı tatili

        Bayram tatili için havaalanına giden Alişan ve Buse Varol çifti, kimliklerini kaybedince uçuşu kaçırdı. Yaşanan aksaklığın ardından çift, tatil planlarını bir sonraki güne ertelemek zorunda kaldı

        #Karabük
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Bayram ziyareti diye çıktılar... Anne ile oğlu ağlattı!
        Bayram ziyareti diye çıktılar... Anne ile oğlu ağlattı!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te