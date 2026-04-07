Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 'Karagümrük çetesi'ne operasyon: 28 gözaltı | Son dakika haberleri

        'Karagümrük çetesi'ne operasyon: 28 gözaltı

        Kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 28 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 08:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin’in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

        28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İHA'da habere göre Fatih başta olmak üzere İstanbul genelinde suç örgütü faaliyetleri yürüten yapılanmaların tespiti ve deşifresi amacıyla söz konusu çeteye yönelik İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Erzincan’ı kapsayan toplam 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        3 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

        Özel harekat timlerinin de yer aldığı baskınlarda, adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

        ŞÜPHELİLERİN İFADESİ ALINIYOR

        Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlılara ilişkin yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        SMA'lı Alya'nın annesi: Doğum gününde kızıma ilacını hediye etmek istiyorum

        SMA'lı Alya'nın annesi: Doğum gününde kızıma ilacını hediye etmek istiyorum  

        #Karagümrük Çetesi
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump İran için verdiği süreleri defalarca erteledi
        Trump İran için verdiği süreleri defalarca erteledi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Trump 2 pilotu kurtarma operasyonunu anlattı
        Trump 2 pilotu kurtarma operasyonunu anlattı
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!