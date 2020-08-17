DHA

Bursa'da kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş'ı (51) av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Tahir Ulutaş (60) kendisini, "Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü" diye savundu.

Olay, 24 Ekim 2019'da Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Hasan Hüseyin Ulutaş, birlikte yaşadığı ağabeyi Tahir Ulutaş'ın evden taşınmasını istedi. Taşınmayı kabul etmeyen Tahir Ulutaş ile kardeşi arasında tartışma çıktı. Tartışmada Tahir Ulutaş, Hasan Hüseyin Ulutaş'ı pompalı tüfekle ateş ederek, öldürdü. Jandarma tarafından gözaltına alınan Tahir Ulutaş, sevk edildiği adliyede tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevi'ne koyuldu.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'altsoydan akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Tahir Ulutaş'ın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Tahir Ulutaş, duruşmaya, cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

Tahir Ulutaş

'CİNSEL ORGANINI GÖSTERİP, 2 BIÇAKLA ÜZERİME YÜRÜDÜ'

Savunması alınan Tahir Ulutaş, "Hasan kardeşim olur. Sürekli beni dövüyordu. Astım hastasıyım. İlaçlarımı saklıyordu. Olay günü cinsel organını çıkarıp, 2 bıçakla üzerime yürüyünce, beni öldürecek diye korktum. Rastgele ateş ettim. Öldürmek kastıyla hareket etmedim. Kasten öldürme suçlamasını kabul etmiyorum. Pişmanım, tahliyemi istiyorum. Kardeşimin beni döverken gören tanıklar var. Onların ifadesine başvurulmasını istiyorum" dedi.

AVUKATI 'MEŞRU MÜDAFAA' DEDİ

Tahir Ulutaş'ın avukatı Abdulkadir Garaçoğlu da müvekkilinin meşru müdafaa kapsamında eylemde bulunduğunu savunarak, beraat ya da tahliye kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, talepleri reddederek, duruşmayı erteledi.