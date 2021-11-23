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Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ KAZA! Son dakika: Karı koca can verdi! 17 kişi yaralandı! - Haberler
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Karı koca can verdi! Hurdaya döndü!

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, fabrikanın servis midibüsü ile çarpışan otomobil, hurdaya döndü. Kazada Özcan Özdemir (47) ile eşi Nalan Özdemir (47) hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı

KORKUNÇ KAZA! Son dakika: Karı koca can verdi! 17 kişi yaralandı! - Haberler
Karı koca can verdi! Hurdaya döndü!
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DHA

Tekirdağ'da, sabah saatlerinde Muratlı- Büyükkarıştıran yolunda yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi.

Özcan Özdemir'in kullandığı 59 AL 320 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, iplik fabrikasına işçi taşıyan R.Ö.'nün kullandığı 59 S 6271 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı.

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Özcan Özdemir ile eşi Nalan Özdemir, hayatını kaybetti, midibüsteki 15 kişi de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi ile Tekirdağ'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özdemir çiftinin cansız bedenleri de Muratlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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