        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu

        Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu

        Muğlanın'nın Menteşe ilçesinde, kayıp olarak aranan Ömriye Duman'ın, ağaca asılı cesedi bulundu. Duman'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 14:28 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:28
        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kayıp olarak aranan Ömriye Duman’ın, ağaca asılı cesedi bulundu. Duman'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

        AĞACA ASILI HALDE OLDUĞUNU FARKETTİLER

        Olay, sabah saatlerinde, Karabağlar Yaylası'nın Gökkıble mevkisinde meydana geldi. Bölgedekiler, bir kadının ağaca asılı halde olduğunu fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yağış nedeniyle yolun kapanmasından dolayı bölgeye ulaşmakta güçlük çekti.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        AFAD ve belediye ekiplerinden destek talep edildi. Kepçeyle yolun açılmasının ardından ekipler bölgeye ulaştı. Sağlıkçıların ilk incelemesinde, ağaca asılı halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde, kadının dünden beri kendisinden haber alınamayan Ömriye Duman olduğu tespit edildi. İlk incelemelerde, Duman'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        #Muğla
        #Son dakika haberler
