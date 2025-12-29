Kayseri'de bir işçi servisi TIR'a çarptı 11 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçi servisinin iddiaya göre, ana yola kontrolsüz çıkan TIR'a çarptığı kazada 11 kişi yaralandı
ANA YOLDA KONTROLSÜZ ÇIKTI
İHA'nın haberine göre ilçede bulunan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'de meydana gelen kazada işçileri taşıyan O.A. idaresindeki işçi servisi, iddiaya göre, ana yola kontrolsüz çıkan D.Ö. idaresindeki tıra çarptı. Meydana gelen kazada 11 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.