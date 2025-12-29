Habertürk
        Son dakika: Kayseri'de bir işçi servisi TIR'a çarptı 11 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Kayseri'de bir işçi servisi TIR'a çarptı 11 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçi servisinin iddiaya göre, ana yola kontrolsüz çıkan TIR'a çarptığı kazada 11 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 16:20 Güncelleme: 29.12.2025 - 16:20
        Feci kaza! TIR işçi servisine çarptı
        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçi servisinin iddiaya göre, ana yola kontrolsüz çıkan tıra çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

        ANA YOLDA KONTROLSÜZ ÇIKTI

        İHA'nın haberine göre ilçede bulunan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'de meydana gelen kazada işçileri taşıyan O.A. idaresindeki işçi servisi, iddiaya göre, ana yola kontrolsüz çıkan D.Ö. idaresindeki tıra çarptı. Meydana gelen kazada 11 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
