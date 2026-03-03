Canlı
        Son dakika: Kazada ağır yaralanan taksi şoföründen acı haber geldi

        Kazada ağır yaralanan taksi şoföründen acı haber geldi

        Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan ve ağır yaralanan ticari taksi sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

        Giriş: 03.03.2026 - 13:27
        Taksi şoföründen acı haber

        Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan ve ağır yaralanan ticari taksi sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        Kaza, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 41 yaşındaki Şafak Tatar idaresindeki ticari taksi, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Şafak Tatar, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.,

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şafak Tatar’dan acı haber geldi. Ağır yaralanan sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

        Kuşadası'nda eski oda başkanı silahlı saldırıda yaralandı

