Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kenan Işık'ı kaybetmenin üzüntüsünü şöyle dile getirdi; "Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden Kenan Işık'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla, bilgi birikimiyle ve saygın duruşuyla gönüllerimizde taht kuran Kenan Işık, Türk kültür hayatına büyük katkılarda bulunmuştur. Devlet Tiyatrolarımızda da uzun yıllar oyuncu ve yönetmen olarak görev yapan Işık'ın eserleri ve performansları gelecek nesiller için de birer rehber niteliğinde olacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun.