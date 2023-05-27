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Kışı kurak geçiren Bursa bahar yağmurlarıyla su sorunu yaşamayacak

Bursa'da ilkbaharlarda sağanak yağışların etkili olmasıyla birlikte Doğancı ve Nilüfer barajları doldu. Kuraklık tehlikesi altındaki Bursa, son yağışlarla birlikte suya kavuşurken, su tasarrufuna devam edilmesi uyarısı yapıldı

Son dakika: Kışı kurak geçiren Bursa bahar yağmurlarıyla su sorunu yaşamayacak
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AA

Bursa'da kurak geçen kış mevsiminin ardından gelen bol yağışlarla, kente içme suyu sağlayan Doğancı ve Nilüfer barajları doldu.

Nilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren, yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi.

Şubat ayında yapılan ölçümlerde, uzun süredir yağış alamayan barajda su sıfır seviyesine indi.

Son günlerdeki yağışlar ve alınan tedbirlerle barajdaki doluluk yeniden yüzde 100'e ulaştı. Kapakları açılarak suyu bir miktar boşaltılan barajda, su seviyesi şu anda yüzde 85'te tutuluyor.

Yine şubat ayında yapılan ölçümlerde yüzde 24 olan yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nın seviyesi de yüzde 100'e çıktı. Suyu bir miktar boşaltılan barajdaki seviye yüzde 99 seviyesinde bulunuyor.

Nilüfer ve alt havzasındaki Doğancı barajlarında bahar yağmurlarıyla gelen doluluk sayesinde Bursa'nın yıl sonuna kadar içme suyu sorunu yaşaması beklenmiyor.

"REHAVETE KAPILMAMALIYIZ"

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, AA muhabirine, son yağışların hem Bursa'da hem de Türkiye genelinde çok verimli olduğunu söyledi.

Kurak geçen kış mevsiminin kendilerini de korkuttuğunu belirten Gülenç, "Özellikle kışın yaşadığımız bu kuraklıkta çok ciddi tereddütler vardı. Hamdolsun son yağmurlarla şu andaki doluluk seviyelerimiz maksimum seviyeye ulaştı." dedi.

Gülenç, 19 Şubat'ta barajlardaki su rezervinin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu, o günlerde yapılan yağış tahminlerinin tutmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Barajlardaki seviyeler hakkında bilgi veren Gülenç, "Doğancı Barajı'nda yüzde 99 mertebesinde doluluk var. Yüzde 1 payı, olabilecek yağmurda, aşırı yağışlar nedeniyle bıraktık. Yani biz barajların taşmasını istemeyiz, kontrollü olsun. Nilüfer Barajı'nda da doluluğumuz bugün itibarıyla yüzde 85 seviyesinde bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Pınarların coşkulu, yer altı kaynaklarının en zengin olduğu dönemi yaşadıklarını vurgulayan Gülenç, şöyle konuştu:

"Şehrimizin tüm ihtiyacının yüzde 19'unu pınar kaynaklarından, yüzde 81'ini de barajlardan sağlamaktayız. Çok şükür yer altı kuyuları hem rezerv olarak bizi beklemekte hem de buradan su çekerek, ilave bir elektrik masrafı da bulunmamaktadır. Biz bu durumdan çok mutluyuz. Bursa halkımıza söyleyebiliriz; 2023 yılı sonuna kadar bizim suyla ilgili herhangi bir sorunumuz bulunmamaktadır. Ama şunu da unutmamamız lazım ki barajlarımızda su çok, durumumuz iyi diye rehavete kapılmayıp su tasarrufunu aynı kuraklık günlerinde olduğu gibi bugün de yine sağlamalıyız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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