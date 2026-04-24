Kız kaçırma iddiası cinayetle bitti!
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında kız kaçırma sebebiyle çıkan silahlı kavgada, 18 yaşındaki Mehmet Angay caddenin ortasında öldürüldü. Olayda yaralanan 2 kişi de tedavi altına alındı. Polis, soruşturma başlattı
Giriş: 24 Nisan 2026 - 09:42 Güncelleme:
Mardin'de olay, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kız kaçırma meselesi nedeniyle iki grup silahlı kavga çıktı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İHA'daki habere göre olayda 18 yaşındaki Mehmet Angay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, 2 kişi de yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
