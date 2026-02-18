Canlı
        Son dakika: Kocaeli'de karavanlar sular altında! | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de karavanlar sular altında!

        Kocaeli'de şiddetli yağış ve lodos sonrası meydana gelen selde, karavanlar sular içinde kaldı, bir otopark da sulara teslim oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 17:13 Güncelleme: 18.02.2026 - 17:13
        Kocaeli'de karavanlar sular altında!
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan açık otopark alanı, etkili olan lodos ve şiddetli rüzgar nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sular altında kaldı.

        İHA'nın haberine göre rüzgarın etkisiyle kıyı kesimlerinde dalgalar yükselirken, park halindeki bazı araçlar ve karavanlar su içinde kaldı.

        Kocaeli'de etkili olan yağış ve deniz seviyesindeki yükselme, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait açık otopark alanını olumsuz etkiledi. Denizden taşan su otopark alanına doldu. Kısa sürede yükselen su seviyesi, park halindeki bazı araçların su almasına neden oldu. Araç sahipleri durumu fark edince otoparka koştu. Bazı vatandaşların araçlarını kurtarmaya çalıştığı, su alan araçlar için ise müdahalede bulunulduğu görüldü.

        "OTOPARKIN HALİ ÇOK VAHİM"

        Otoparkta aracı bulunan Süleyman Akbulut, "Giderler tıkandığı için denizden taşan su otoparkı bastı. Arkadaşımın arabası su aldı, şu an onunla uğraşıyorlar. Otoparkın hali çok vahim. Ben de aracımı bıraktım ama çok ileriye park etmedim, ne olur ne olmaz diye. Bir an önce önlem alınsın" dedi.

