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SON DAKİKA! Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti. Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de belli oldu

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  • SON DAKİKA! Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu - Spor Haberleri

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti. Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu.
  • SON DAKİKA! Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu - Spor Haberleri

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda, La Fiorita 1967 (San Marino) - Zimbru Chisinau (Moldova) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
  • SON DAKİKA! Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu - Spor Haberleri

    Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Tirana (Arnavutluk) - Dinamo Batum (Gürcistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
  • SON DAKİKA! Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu - Spor Haberleri

    Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi ise Romanya'nın CFR Cluj takımı oldu.
  • SON DAKİKA! Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu - Spor Haberleri

    Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.
  • SON DAKİKA! Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu - Spor Haberleri
  • SON DAKİKA! Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu - Spor Haberleri
  • SON DAKİKA! Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu - Spor Haberleri
  • SON DAKİKA! Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu - Spor Haberleri
  • SON DAKİKA! Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu - Spor Haberleri

Haberi Hazırlayan : İnanç Ergülen
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