Konutta reel düşüş 13. ayında
Konut Fiyat Endeksi, şubat ayında önceki aya göre yüzde 2,8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında arttı. Yıllıkta reel olarak yüzde 5,6 geriledi, reel düşüş serisi 13. ayı gördü
TCMB, şubat ayına dair Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Aylık artış yüzde 2,8, yıllık artış yüzde 31,3 oldu. Yıllıkta reel olarak yüzde 5,6 oranında düşüş yaşandı. Böylece reel düşüş serisi 13 aya ulaştı.
3 büyük şehirde ise fiyat değişimleri şöyle gerçekleşti:
Aylık: İstanbul yüzde 2,6 artış, Ankara yüzde 3,3 artış, İzmir yüzde 3,8 artış
Yıllık: İstanbul yüzde 28,4 artış, Ankara yüzde 37,2 artış, İzmir yüzde 32,7 artış
Yıllıkta en yüksek fiyat artışının yaşandığı bölgeler şöyle sıralandı: Yüzde 47,1 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır; yüzde 39,1 ile Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak.
En düşük fiyat artışının yaşandığı bölgeler ise şöyle: Yüzde 18,3 ile Antalya, Burdur, Isparta, yüzde 27,1 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ,, yüzde 27,5 ile Bursa, Eskişehir, Bilecik.