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        Haberler Gündem Güvenlik Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 tutuklama

        Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 tutuklama

        Konya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i tutuklandı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 15:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        18 uyuşturucu taciri tutuklandı

        Konya’da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18’i tutuklandı.

        İHA'daki habere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya il merkezinde sokak satıcılarına yönelik planlı çalışma yaptı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 15 bin 783 adet sentetik ecza hapı, 17 bin 843 adet ecstasy hapı, 8 adet captagon hapı, 1,2 gram metamfetamin, 5,1 gram kokain, 6,15 gram sentetik kannabinoid, bin 300 gram Butinica maddesi, 18 parça halinde peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 845 lira, 410 dolar ve 300 euro ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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