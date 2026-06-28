Konya’da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18’i tutuklandı.

İHA'daki habere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya il merkezinde sokak satıcılarına yönelik planlı çalışma yaptı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 15 bin 783 adet sentetik ecza hapı, 17 bin 843 adet ecstasy hapı, 8 adet captagon hapı, 1,2 gram metamfetamin, 5,1 gram kokain, 6,15 gram sentetik kannabinoid, bin 300 gram Butinica maddesi, 18 parça halinde peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 845 lira, 410 dolar ve 300 euro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.