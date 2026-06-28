Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "AK Parti ile Türkiye siyasetinde yeni bir sayfa açtık. Özgün bir bakış açısı kazandırdık. Siyasete yeni soluk kazandırdık. 25 yıldır farklı düşüncelere kapımızı kapatmadık. Biz bu yola revan olurken neye talip olduğumuzu bilerek çıktık. Çıkar birliği değil, kader birliği yaparak çıktık.

"KAPSAMLI FİKİR TEATİLERİ YAPTIK"

Bilhassa istişareyi farklı yaklaşımla ele aldık ve siyasetimizin tam merkezine oturttuk. Kamplarımızın en önemli özelliği istişareyi geleneksel hale getirmesi, kurumsal zemine kavuşturmasıdır. Sahadan aktarılan geri bildirimleri aldık. Kapsamlı fikir teatileri yaptık. Gerekli talimatları verdik. Allah'a hamd olsun her açısından dolu dolu 2 gün geçirdik. AK Parti'nin mutfağının Türkiye'ye yön verecek politika üretme, fikir ve paradigma üretme kapasitesine sahip olduğunu bir kere daha gördük.

"BÜYÜK BİR BAŞARI HİKAYESİNE İMZA ATTIK"

AK Parti olarak, hep birlikte çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık. Dış politikada Türkiye'yi dünyaya açtık. Türk nerede bekleniyorsa orada olmaya gayret ettik. 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur.

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIMIN HESABI SORULACAK"

Bizim mazlumlara verdiğimiz sözler vardır, bizim mazlumlara ödenecek borcumuz vardır, bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır. Gazze'deki soykırımın hesabı muhakkak sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Biz sadece kendi insanımızın değil gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizin de duasını alan, desteğini alan bir hareketiz."