Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur." diyen Erdoğan, "Gazze'deki soykırımın hesabı muhakkak sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 14:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "AK Parti ile Türkiye siyasetinde yeni bir sayfa açtık. Özgün bir bakış açısı kazandırdık. Siyasete yeni soluk kazandırdık. 25 yıldır farklı düşüncelere kapımızı kapatmadık. Biz bu yola revan olurken neye talip olduğumuzu bilerek çıktık. Çıkar birliği değil, kader birliği yaparak çıktık.

        "KAPSAMLI FİKİR TEATİLERİ YAPTIK"

        Bilhassa istişareyi farklı yaklaşımla ele aldık ve siyasetimizin tam merkezine oturttuk. Kamplarımızın en önemli özelliği istişareyi geleneksel hale getirmesi, kurumsal zemine kavuşturmasıdır. Sahadan aktarılan geri bildirimleri aldık. Kapsamlı fikir teatileri yaptık. Gerekli talimatları verdik. Allah'a hamd olsun her açısından dolu dolu 2 gün geçirdik. AK Parti'nin mutfağının Türkiye'ye yön verecek politika üretme, fikir ve paradigma üretme kapasitesine sahip olduğunu bir kere daha gördük.

        "BÜYÜK BİR BAŞARI HİKAYESİNE İMZA ATTIK"

        AK Parti olarak, hep birlikte çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık. Dış politikada Türkiye'yi dünyaya açtık. Türk nerede bekleniyorsa orada olmaya gayret ettik. 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur.

        "GAZZE'DEKİ SOYKIRIMIN HESABI SORULACAK"

        Bizim mazlumlara verdiğimiz sözler vardır, bizim mazlumlara ödenecek borcumuz vardır, bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır. Gazze'deki soykırımın hesabı muhakkak sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Biz sadece kendi insanımızın değil gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizin de duasını alan, desteğini alan bir hareketiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 26 Haziran 2026 (A Milliler Turnuvayı Galibiyetle Kapattı)

        A Milliler turnuvayı galibiyetle kapattı. Dünya Kupası'na 3 puanla veda ettik. Liderlerden "NATO zirvesi" mesajı. Venezuela'da 7.2 ve 7.5'lik deprem. 18 Milyon öğrenci bugün karne alacak. Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştı. CHP YDK ihraç talepleri ele alındı. 11 İlde 4 silahlı suç örgütüne operasyon. Ru...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        İkinci yeğen mutluluğu
        İkinci yeğen mutluluğu
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!