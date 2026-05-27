Konya’da tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Konya'da çıkan tartışmada tabancayla vurulan Hacı Hasan Gökgöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Hüseyin K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor
Konya’da Hacı Hasan Gökgöz (55), tartıştığı Hüseyin K., (21) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
TARTIŞMANIN SONU ÖLÜMLE BİTTİ
DHA'daki habere göre olay; saat 03.00 sıralarında Konya'nın Meram ilçesinde meydana geldi. Hacı Hasan Gökgöz ile Hüseyin K., arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Hüseyin K., tabancayla Hacı Hasan Gökgöz’e ateş etti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Hacı Hasan Gökgöz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Gökgöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan şüpheli Hüseyin K., öğle saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.