        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Konyaspor geriden geldi - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor geriden geldi

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.03.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Konyaspor geriden geldi

        Kocaelispor ile TÜMOSAN Konyaspor, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda karşılaştı.

        Konya temsilcisi, 1-0 geriye düşse de rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

        Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri; 86'da Kramer ile 90+4'te penaltıdan Muleka kaydetti. Kocaelispor'un tek sayısı ise 59'da Serdar Dursun'dan geldi.

        Bu sonuçla Konyapsor puanını 27'ye yükseltirken, Kocaelispor 33 puanda kaldı.

        İLK YARI

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 bitti.

        2. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Gökhan Değirmenci direk dibinden topu kornere çeldi.

        23. dakikada Tayfur Bingöl, Ahmet Oğuz'un ortasına gelişine vurdu. Kaleci Bahadır Güngördü topu direk dibinden kornere gönderdi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

        İKİNCİ YARI

        59. dakikada Kocaelispor öne geçti. Smolcic'in savunmanın arkasına attığı uzun pasta ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Dursun, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

        74. dakikada Melih İbrahimoğlu, ceza sahasına ortasını yaptı. Muleka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

        86. dakikada Konyaspor beraberliği sağladı. Bardhi'nin yaptığı ortaya ceza sahası içinde gelişine vuran Kramer, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

        90+1. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Ceza sahasında Smolcic'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muleka, topu filelere yolladı: 1-2.

        TÜMOSAN Konyaspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

        PENALTI TEPKİSİ

        Öte yandan, hakemin penaltı kararına itiraz eden Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, kırmızı kart gördü. İnan, bunun üzerine tepki olarak yedek kulübesindeki oyuncular ve teknik heyetle birlikte soyunma odasına gitti.

        NOTLAR

        Kocaelispor'da 100. maçına çıkan kaleci Gökhan Değirmenci için maç öncesi plaket töreni düzenlendi.

        Kulüp başkanı Recep Durul, Gökhan Değirmenci ile birlikte kulübün 100 maç barajını 41 yıl önce aşan Erhan Arslan ve 26 yıl önce bu rakama ulaşan Dumitru Stingaciu'ya plaket verdi.

