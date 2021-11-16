Korkunç iddia! 3 yaşındaki bebeğini döverek öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Korkunç iddia! 3 yaşındaki bebeğini döverek öldürdü
ABONE OL

Antalya’da babası tarafından dövüldüğü iddia edilen minik Elif hayatını kaybetti

Son dakika... Antalya'da insanın kanını donduran bir olay yaşandı. Kentin Serik İlçesi’nde babası tarafından darbedildiği iddia edilen 3 aylık bebek, hayatını kaybetti. Geniş çaplı soruşturma başlatan polis, zanlı babayı gözaltına aldı

Son dakika: Korkunç iddia! 3 yaşındaki bebeğini döverek öldürdü
Korkunç iddia! 3 yaşındaki bebeğini döverek öldürdü
0:00 / 0:00
İHA

Olay, Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Beyza E. ile birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında tartışma çıktı.

ÇOCUĞUN HAREKETSİZ OLDUĞUNU FARK EDİNCE...

İddiaya göre çıkan tartışmada Mustafa G., anne ile 3 aylık kızı Elif Ada T.'yi darbetti. Bunun üzerine anne çocuğun hareketsiz olduğunu fark ederek akrabalarından yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Yaşananlardan sonra anne emniyete giderek Mustafa G.'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine zanlı gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşananları anlatan annenin anneannesi Memnune Zeytinci, "Kızım bana telefon açtı. Öldürmüş çocuğu, kafasında morluklar varmış, yara bere içinde. 4. katta oturuyorlardı" diye konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BİR KADIN CİNAYETİ DAHA! Son dakika: Karısına ve baldızına kurşun yağdırdı! - Haberler
GÜNDEM Karısına ve baldızına kurşun yağdırdı!
Açık Lise sınav tarihleri: AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi? MEB AÖL sınavları ne zaman?
GÜNDEM Açık Lise sınavları ne zaman, online mı?
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Ne adap ne edep var
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi ...
Yüzde 38’imiz zaruri ihtiyaç dışında evden çıkmıyor
GÜNDEM Yüzde 38’imiz zaruri ihtiyaç dışında evden çıkmıyor
SON DAKİKA! Doktor karısını öldüren katile istenen ceza belli oldu - Haberler
GÜNDEM İşte doktor karısını öldüren katile istenen ceza!
Son dakika: Bakan Soylu açıkladı: Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık
GÜNDEM 'Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık'
Son dakika: Minik Deniz'in kahreden ölümü!
GÜNDEM Minik Deniz'in kahreden ölümü!
KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Eşarbı iş makinesine takılan kzı çocuğu hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEM Kız çocuğunun eşarbı iş makinesine takıldı!
DEDİKODU CİNAYETİ! Son dakika: Ferdi Özbeğen'in öldürülen yeğeninin cinayeti çözüldü! - Haberler
GÜNDEM Ünlü şarkıcının yeğeni öldürülmüştü! Sır perdesi ...
Son dakika: Samuray kılıçlı caninin koleksiyonu ortaya çıktı! Başak Cengiz... - Haberler
GÜNDEM Samuray kılıçlı saldırganın dehşet koleksiyonu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.