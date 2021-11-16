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Korkunç iddia! 3 yaşındaki bebeğini döverek öldürdü 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Beyza E. ile birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında tartışma çıktı.

ÇOCUĞUN HAREKETSİZ OLDUĞUNU FARK EDİNCE...

İddiaya göre çıkan tartışmada Mustafa G., anne ile 3 aylık kızı Elif Ada T.'yi darbetti. Bunun üzerine anne çocuğun hareketsiz olduğunu fark ederek akrabalarından yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Yaşananlardan sonra anne emniyete giderek Mustafa G.'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine zanlı gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşananları anlatan annenin anneannesi Memnune Zeytinci, "Kızım bana telefon açtı. Öldürmüş çocuğu, kafasında morluklar varmış, yara bere içinde. 4. katta oturuyorlardı" diye konuştu.