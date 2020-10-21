Korkunç olay! Yeni doğan bebeğini çöpe attı! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün gece TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinde yaşandı. Dinlenme tesisinde temizlik işçisi, çöpte yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark etti.

DHA'nın haberine göre, durumu hemen tesis yetkililerine haber verdi. İhbar üzerine gelen 112 Acil ve jandarma ekipleri, yeni doğmuş bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bebeğin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na gönderildi.

ANNE, GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Bebeği doğurup ölüme terk eden kişiyi bulmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, tesisteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmalar sonunda Erzurum'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünde yolculuk yapan bir kadının tesisin tuvaletinde doğum yaptığını ve bebeği çöpe attığı belirlendi.

Kadının S.E. olduğu tespit edildi. Kadın, İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsten indiği sırada gözaltına alındı. S.E.´nin işlemleri için Bolu'ya getirileceği öğrenildi.