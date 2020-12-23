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Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar tesliminde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin karara geçici bir madde ekleyen Cumhurbaşkanı kararına göre, Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar tesliminde, bu kararın 1. maddesinin birinci fıkrası (b) bendinde belirtilen vergi oranı (%1) uygulanacak.

Aynı kararla, söz konusu karara eklenen geçici 6. maddeyle, bu madde kapsamında yer alan hizmetler için uygulanacak KDV

oranını 31 Aralık'a kadar yüzde 8 olarak belirleyen hükmün süresi, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.