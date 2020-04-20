AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan şehrinde geçen yıl 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı ve ölümler sürüyor. Küresel pandemide can kaybı 165 bin 227'ye ulaşırken enfekte olanların sayısı ise 2 milyon 405 bine yükseldi. İşte dünyayı vuran salgında yürek yakan bilanço...

ABD'DE CAN KAYBI 40 BİN 585 OLDU

AA'da yer alan habere göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ABD'de ölü sayısı 40 bini geçti. John Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 742 bin 442'e ulaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 40 bin 585'e çıktı.

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İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 23 BİN 660'A ULAŞTI

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 433 artarak 23 bin 660'a çıktı. Ülkedeki aktif vaka sayısının 108 bin 257'ye ulaştığı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 178 bin 972 olduğu bildirildi.

İSPANYA'DA ACI BİLANÇO 20 BİN 453 OLDU

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak toplamda 20 bin 453'e yükseldi. Bu rakam, Kovid-19 nedenli ölümlerde "son 5 haftanın en düşük artışı" olarak kaydedildi. Ülkede, vaka sayısı düne nazaran 4 bin 218 artışla toplam 195 bin 944 oldu.

FRANSA'DA CAN KAYBI 19 BİN 718'E ÇIKTI

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi. Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 701 artarak 175 bin 942'ye ulaştığı açıklandı.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 16 BİNİ GEÇTİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 596 artarak 16 bin 60'a yükseldi. Vaka sayısının ise 5 bin 850 artarak 121 bin 172'ye çıktığı bildirildi.

İRAN´DA ÖLÜ SAYISI 5 BİN 118'E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 118´e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 80 bin 868´e çıktığını açıkladı.

ALMANYA'DA CAN KAYBI 4 BİN 642 OLDU

Almanya'da ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 642'ye çıktığı bildirildi. Ülkedeki vaka sayısının ise 145 bin 742 olduğu açıklandı.

RUSYA'DA ÖLÜ SAYISI 361'E YÜKSELDİ

Rusya'dan koronavirüse ilişkin vaka verileri açıklandı. Rusya'da 6 bin 60 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 42 bin 853´e ulaşırken; 48 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle de toplam can kaybı 361´e yükseldi.

ÇİN'DE TOPLAM CAN KAYBI 4 BİN 636 OLDU

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Çin'de ise toplam can kaybının 4 bin 636 olduğu bildirildi. Çin'deki toplam vaka sayısının ise 83 bin 805 olduğu açıklandı.