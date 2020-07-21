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HaberlerSağlık
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 928

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 18 hasta hayatını kaybetti, 928 yeni vaka tespit edildi

koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 221 bin 500 can kaybı 5 bin 526 oldu.

Son 24 saatte 1009 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 204 bin 11 oldu.

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''21 İLİMİZDE YOĞUN BAKIM HASTASI YOK''

Bakan Koca, ''Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Hastalığın ülkemizdeki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık COVID-19 durum raporları ve diğer önemli bilgiler için linkimiz: http://covid19.saglik.gov.tr''

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