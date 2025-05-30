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        Haberler Dünya Son dakika: Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da | Dış Haberler

        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmelere hazır

        Kremlin, Rus heyetinin 2 Haziran'da İstanbul'da Ukrayna ile görüşmek için hazır olacağını duyurdu. Ateşkesin şartlarının görüşüleceği toplantıda iki tarafın memorandumu da masaya yatırılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 13:06 Güncelleme: 30.05.2025 - 13:21
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        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
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        Kremlin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi amacıyla İstanbul'da düzenlenen toplantının ikinci ayağı için 2 Haziran'da hazır olacaklarını duyurdu.

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        Ukrayna heyetiyle İstanbul'da görüşmeye hazır olduklarını bildiren Kremlin, "En üst düzey görüşmeler ancak heyetlerarası görüşmelerden sonuç alındıktan sonra olur" açıklamasını yaptı.

        Ateşkes şartlarının İstanbul'da görüşüleceğini bildiren Kremlin, "Memorandumun hem Rusya hem de Ukrayna versiyonları İstanbul'da masaya yatırılacak ancak ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmayacak" dedi.

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