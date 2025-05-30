Kremlin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi amacıyla İstanbul'da düzenlenen toplantının ikinci ayağı için 2 Haziran'da hazır olacaklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da Haberi Görüntüle

Ukrayna heyetiyle İstanbul'da görüşmeye hazır olduklarını bildiren Kremlin, "En üst düzey görüşmeler ancak heyetlerarası görüşmelerden sonuç alındıktan sonra olur" açıklamasını yaptı.

Ateşkes şartlarının İstanbul'da görüşüleceğini bildiren Kremlin, "Memorandumun hem Rusya hem de Ukrayna versiyonları İstanbul'da masaya yatırılacak ancak ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmayacak" dedi.