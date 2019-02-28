Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la gerilimin azaltılmasında rol oynaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağını açıkladı.

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı. Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti. Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi. Bu gelişmeler üzerine ülkelerden itidal çağrısı yapıldı.

ÇAVUŞOĞLU 'KEŞMİR' SORUNUNA DEĞİNMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin, "Taraflara sağduyu, itidal çağrısında bulunuyoruz. Tırmandırmaya yol açacak adımlardan kaçınılması gerekiyor. Bu gerginliğe yol açan esas problem, 'Keşmir' problemidir. 'Keşmir' problemi yıllardır çözümü dondurulmuş bir ihtilaftır. Sık sık iki ülke arasında gerginliğe yol açıyor. 'Keşmir' probleminin bir an önce uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde çözülmesi gerekiyor ki, iki ülke arasında sürekli gerginliğe yol açan bir problem ortadan kalksın. Bu Keşmir halkı için de çok önemlidir. Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında ve Keşmir problemi dahil, bu problemlerin çözümünde her zaman katkı yapma arzusundayız. Bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bunu Pakistan'a ilettik." ifadelerini kullanmıştı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI NÜKLEER GÜCE DEĞİNDİ

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan ile yaşanan gerilimin ardından Ulusal Komuta Konseyini topladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, İmran Han'ın başkanlık ettiği toplantıda, iki nükleer güç arasında gerilime yol açan gelişmeler üzerine durum değerlendirmesi yapıldı.

Hindistan'ın 110, Pakistan'ın ise 140 ile 150 arasında nükleer savaş başlığı bulunduğu öne sürülüyor.