Pakistan Ordusu'na ait 2 savaş uçağının, Hindistan hava sahasına girmeye çalıştığı duyuruldu. Pakistan savaş uçakları'nın Hindistan'ın Poonch kentine girmeye çalıştığı, Hindistan savaş uçakları tarafından Cammu Keşmir bölgesi üzerinde engellendiği belirtildi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı. Pakistan hükümeti ve ordusunun gerilimin tırmanmasını istemedikleri yönündeki açıklamasının ardından gerilim yerini temkinli bekleyişe bırakmıştı. Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da taraflara itidal telkin etmişti.

HİNDİSTAN'DAN 'CENEVRE SÖZLEŞMESİ' ADIMI

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a, "gözaltındaki Hindistan silahlı kuvvetleri personelinin zarar görmemesini temin etmesinin tavsiye edildiği, pilotun ivedilikle ve sağ salim geri dönüşünün beklendiği" bildirilmişti.

Hindistan, Pakistan'da gözaltına alınan pilotun Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde ülkeye getirilmesi için çaba gösteriyor.

Hindistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Vijay Kumar Singh, yaptığı açıklamada, Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından düşürülen uçağın pilotunu ülkeye getirme çabalarının sürdüğünü söyledi.

Filo komutanı olduğu belirtilen pilotun "zihinsel olarak güçlü ve özverili bir asker" olduğunu dile getiren Singh, "Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde sürdürdüğümüz çabalarla cesur pilotumuzun yakında eve döneceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1949'da hazırlanan Cenevre Sözleşmesi, savaş sırasında sivillerin korunması ve savaş esirlerine insanca davranılmasını konu alıyor.

"PİLOTU GERİ VERMEYE HAZIRIZ"

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Hindistan'la yaşanan gerilimi azaltmak adına rehin Hint pilotu geri iade edebileceklerini söyledi.

Pakistan askerlerince gözaltına alınan pilotun görüntüleri sosyal medya kanallarında yayınlandı. Görüntülerde, bölge halkı ve askerlerin bir dere üzerinde pilotu yakaladıkları; sivillerden bazılarının pilota vurduğu; askerlerin ise pilotu olay yerinden götürmeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerde askeri bir noktaya götürülen pilota, Pakistan askerlerinde tıbbi müdahalede bulunulduğu, tedavisinin ardından içecek ikram edildiği görülüyor.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI MODİ'DEN PAKİSTAN'A SUÇLAMA

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.

Hindistan Halk Partisi (BJP) mensuplarına video konferans yoluyla hitap eden Hindistan Başbakanı Modi, Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlayan Modi, "Düşman, terör saldırılarıyla bizi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bizim ilerleyişimizi durdurmak istiyorlar. Onların planlarının karşısında kaya gibi sağlam duracağız." diye konuştu.

Muhalefetin hükümete "Pakistan'ın saldırılarına yetersiz karşılık verdiği" yönündeki eleştirilerine de değinen Modi, Hindistan ordusunun saldırılara karşı görevini yerine getirdiğini savunarak "Düşmanlarımıza bizi suçlama imkanı sağlamamalıyız. Hindistan, birlik içinde yaşayacak ve savaşacaktır." dedi.

DEMİR YOLU SEFERLERİ DURDURULDU

Hindistan'ın Delhi kentiyle Pakistan'ın Lahor kentleri arasında hizmet veren Samjhuta Ekspresi'nin seferlerinin durdurulduğu açıklandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, seferlerin iki ülke arasında yükselen tansiyon nedeniyle bugünden itibaren durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki tansiyonun düşmesi ve güvenlik sorunlarının ortadan kalkmasının ardından ekspresin seferlerine yeniden başlanacağı bilgisine de verildi.

Haftada iki gün karşılıklı Delhi-Lahor seferi yapılan hat, Pakistan ve Hindistan demir yolları tarafından ortak işletiliyor.