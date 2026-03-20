Edirne'de olay, Fatih Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın 9'uncu katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli doktor Kübra Yılmaz'ın (32) yaşadığı binanın arka cephesinden düştüğü öne sürüldü.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İHA'daki habere göre Yılmaz'ın, binanın 4'üncü veya 5'inci kat seviyesinden düştüğü iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç doktor, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KISA SÜRE ÖNCE KARDEŞİNİ KAYBETMİŞ

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Yılmaz'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, genç doktorun bir süre önce kardeşini kaybettiği ve psikolojik destek aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.