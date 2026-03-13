Canlı
        Haberler Gündem Güncel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltında - Son dakika | Son dakika haberleri

        Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltında

        Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve beraberindeki 5 kişi, yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.

        Giriş: 13.03.2026 - 08:17
        Kuşadası Belediye Başkanı gözaltında
        Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve beraberindeki 5 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması kapsamında; elde edilen tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri incelendi.

        Bu kapsamda; Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, Belediye Mimarı ve Şehir Plancısı Meral Celep, Kuşadası eski Spor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ve iş insanı Hüseyin Kabasakal gözaltına alındı.

