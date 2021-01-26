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Bu sefer tutmadı! Zonguldak'ta kuyumcunun dikkati, İstanbul merkezli şebekeyi çökertti

Zonguldak'ta sahte altın bozdururken kuyumcu fark edince kaçan, polisin çalışmasıyla yakalanıp, tutuklanan şüphelinin, İstanbul ve Ankara'da çok sayıda kuyumcuda sahte altın bozduran şebekenin üyesi olduğu ortaya çıktı. Burak G. sahte altınları bozdurmaya çalışırken güvenlik kamerasına yansırken, ilerleyen süreçte İstanbul'da şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 54 kişi tutuklandı. Zonguldak Kuyumcular Odası Başkanı Çetin Çelik, "Birebir aynısını yapıyorlar. Çok güçlü altın kaplama yapıyorlar. Keserek anlamaya çalışıyoruz. Altını mihenk taşına sürttüğünüzde o zaman ortaya çıkıyor. Bu mesleğe yılların vermiş kuyumcuların dışında anlaşılması çok zor" dedi.

ÇÖKTÜ! Son dakika: Kuyumcunun dikkati çeteyi çökertti
Kuyumcunun dikkati, şebekeyi çökertti
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DHA

Zonguldak'ta geçen yıl 20 Kasım günü Burak G.'nin bozdurmaya çalıştığı altınların kuyumcu tarafından sahte olduğu fark edildi. Yakalanacağını anlayınca kaçan Burak G. ile kuyumcular arasında kovalamaca yaşandı. Burak G.'nin binerek kaçtığı otomobil ekiplerce kısa sürede durduruldu. Ancak Burak G.'nin araçtan indiği tespit edildi. Gözaltına alınan şoför, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bir süre sonra polis, Burak G.'yi İstanbul'da yakaladı.

Tutuklanan Burak G.'nin İstanbul'dan aldığı sahte altınları il il dolaşarak bozdurup kuyumcuları dolandırdığı tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte altın şebekesine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Ocak'ta operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında toplam 54 kişi tutuklandı.

TÜRKİYE'DEKİ KUYUMCULAR UYARILDI

Zonguldak Kuyumcular Odası Başkanı Çetin Çelik, Ankara'da bir meslektaşının sahte altını alarak dolandırılmasından sonra Türkiye geneli haberleşmek için kullandıkları WhatsApp'tan uyarıldıklarını anlattı. Çelik, ardından dolandırıcının bilgilerini Zonguldak'taki kuyumcularla paylaştığını ve bir gün sonra olayın yaşandığını ifade etti.

'ADAMI KIL PAYI KAÇIRDIK'

Çelik, "Benim Zonguldak'taki kuyumcuların bulunduğu WhatsApp grubuna attığım fotoğrafı gören arkadaşımız sonra mesaj yazdı 'Bu bileklik buraya geldi' diye. Hemen polise haber verdim. Asayiş ekibi çok hızlı geldi, fakat arkadaşımız bizle yazıştığında dolandırıcı aniden dükkandan kaçmak süratiyle bekleyen araca bindi. Arkadaşımız da peşindeydi. O sıra aracı çalışır vaziyetteydi. Adamın yarısı içeride, yarısı dışarıda kıl payı kaçırdık. Asayiş çok kısa sürede yakaladı kişileri" dedi.

'ANLAŞILMASI ÇOK ZOR'

Kuyumcuların bu tarz olaylarla çok kez karşılaştığını belirten Çelik, şebekelerin organize suç örgütü olarak hareket ettiğini ve daha fazla ceza almaları gerektiğini söyledi. Sahte altınları gerçeğiyle ayırt etmenin çok zor olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Bunun gibi çok fazla olay var maalesef. Hayatını bitirmiş, bizim meslekte iflas etmiş birçok insan altın görünümlü bilezikler yapıp ağırlık olarak aynı işçiliği verip çok güçlü altın kaplama yapıp yine kendi meslektaşlarını dolandırıyorlar. Çok acı bir olay. Bunun üstüne Türkiye'de kurulu WhatsApp grubumuz var. Oradan iletişime geçip sahte altın satışı olduğunu birbirimizi uyarıyoruz. O kişi geldiğinde ekiplere haber veriyoruz. Biz altın alan insanlara dernek üyesi olan kuyumculardan altın almalarını tavsiye ediyoruz. Bunu normal bir insanın anlaması mümkün değil. Birebir aynısını yapıyorlar. Eskiden üstüne asit damlatıyorduk ama artık oda yok. Çok güçlü altın kaplama yapıyorlar. Keserek anlamaya çalışıyoruz. Altını mihenk taşına sürttüğünüzde o zaman ortaya çıkıyor. Bu mesleğe yılların vermiş kuyumcuların dışında anlaşılması çok zor."

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