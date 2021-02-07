Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Elif Sare Demir gözyaşlarıyla defnedildi - Denizli Haberleri
ABONE OL

Denizli'de kuzeninin tüfekle vurduğu Elif'in yakınları cenazede sinir krizleri geçirdi

Son dakika haberleri... Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, geçen cuma günü 12 yaşındaki kuzeninin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Elif Sare Demir'in kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı. Elif Sare'nin ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze töreninde fenalaşanlara sağlık görevlileri müdahale etti

SON DAKİKA! Elif Sare Demir gözyaşlarıyla defnedildi - Denizli Haberleri
AA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 12 yaşındaki kuzeninin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

Elif Sare Demir'in (13) cenazesi, dün Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Küçük kızın cenazesi, Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan namazın ardından mezarlıkta toprağa verildi. Elif Sare'nin ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze töreninde fenalaşanlara sağlık görevlileri müdahale etti.

Merkezefendi ilçesindeki Bereketler Mahallesi'nde geçen cuma günü dedesinin evine ziyarete giden Elif Sare Demir (13),12 yaşındaki halasının oğlunun oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanmıştı. Küçük kız, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çılgın Sayısal Loto 6 Şubat 2021 - MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
GÜNDEM6 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları
SON DAKİKA: Site girişinde kız düellosu! Kurşun yağdırdılar! İşte o görüntüler
GÜNDEMSite girişinde kız düellosu! Kurşun yağdırdılar
İstanbul barajları doluluk oranı: İSKİ açıkladı: İstanbul baraj doluluk oranları 2021 ne kadar?
GÜNDEMİstanbul'da baraj doluluk oranları
Haydi gençler! Deneme sınavına
GÜNDEMHaydi gençler! Deneme sınavına
Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevu e-Devlet ve MHRS ekranı: Aşı randevusu alma!
GÜNDEMKoronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
FETÖ'nün ilk kalkışması: 7 Şubat MİT Kumpası
GÜNDEMFETÖ'nün ilk kalkışması: 7 Şubat MİT Kumpası
Okullar ne zaman açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek? MEB açıkladı
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
SON DAKİKA: Kreşteki dehşeti oyuncakla ortaya çıkardı!
GÜNDEMKreşteki dehşeti oyuncakla ortaya çıkardı
Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? YÖK'ten açıklama
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?
Deprem mi oldu, nerede? 7 Şubat AFAD - Kandilli son depremler listesi
GÜNDEMSon depremler listesi 7 Şubat!