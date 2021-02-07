Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 12 yaşındaki kuzeninin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.
Elif Sare Demir'in (13) cenazesi, dün Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Küçük kızın cenazesi, Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan namazın ardından mezarlıkta toprağa verildi. Elif Sare'nin ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze töreninde fenalaşanlara sağlık görevlileri müdahale etti.
Merkezefendi ilçesindeki Bereketler Mahallesi'nde geçen cuma günü dedesinin evine ziyarete giden Elif Sare Demir (13),12 yaşındaki halasının oğlunun oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanmıştı. Küçük kız, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.
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