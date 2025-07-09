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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir için gözaltı kararı

        Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir için gözaltı kararı

        Leman Dergisi'ne yönelik yürütülen karikatür soruşturması kapsamında yurtdışında olduğu öğrenilen ve Türkiye'ye dönecek olan Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir için gözaltı kararı çıkarıldı

        Giriş: 09.07.2025 - 12:00 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:00
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        Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü için gözaltı kararı
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        Leman Dergisi’ne yönelik yürütülen karikatür soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu için gözaltına alınamayan Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir’in Türkiye’ye İstanbul Havalimanı üzerinden giriş yapacağı öğrenilince, hakkında gözaltı kararı verildi. Özdemir, uçağı iniş yaptığında havalimanında gözaltına alınacak.

        Dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikte karikatür yayımladığı gerekçesiyle Leman Dergisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

        Soruşturma kapsamında, derginin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Zafer Aknar, Müessese Müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan Karikatürün çizeri Doğan Pehlevan ise “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından tutuklanmıştı.

        UÇAĞI İNER İNMEZ GÖZALTINA ALINACAK

        Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Derginin "firari" konumunda bulunan Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir’in Türkiye’ye İstanbul Havalimanı’ndan giriş yapacağı tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen Özdemir uçağı Türkiye’ye iniş yaptığında havalimanında gözaltına alınacak.

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