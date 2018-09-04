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Mahkeme Kemal Sunal'ın filmleri için telif davasında Gülşah Filmi haklı buldu

Türk sinemasının en önemli oyuncularından Kemal Sunal'ın ailesinin açtığı telif davasında karar çıktı. Mahkeme, yapım şirketi Gülşah Filmi haklı buldu

04.09.2018 - 07:10 | Güncelleme:

Kemal Sunal’ın ailesi, Gülşah Film’e, ustanın 36 filminden telif alamadıkları için dava açtı. Gülşah Film, filmlerin 1995’ten önce çekildiğini söyleyerek davanın reddini istedi. Mahkeme Gülşah Film’i haklı buldu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, rahmetli Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal ve eşi Gül Sunal ile Hülya Koçyiğit- Selim Soydan çiftine ait olan Gülşah Film arasında beş yıldır devam eden telif davası, geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Aile, Kemal Sunal'a ait 36 filmin, sinema gösterimleri dışında Gülşah Film tarafından yıllarca çeşitli televizyon kanallarına satıldığını, bu filmlerin sayısız kez yayınlandığını, davalı şirketin ciddi maddi gelir elde ettiği halde kendilerine herhangi bir telif ödenmediğini iddia etmişti.

HAKLAR DEVREDİLDİ

Davalı Gülşah Film ise davaya konu filmlerin en eskisinin 1975, en yenisinin ise 1990 yılı yapımı olduğunu, 1995'ten önce yapılan filmlerle ilgili kanunda herhangi bir düzenleme olmadığını belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme, önce Sunal Ailesi'nin yaklaşık 850 bin lira telif hakkı kazandığına karar verdi. Ancak Gülşah Film, mahkemenin kararına itiraz edince dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, davayı Gülşah Film lehine bozdu; dava yeniden görülmeye başlandı. Mahkemenin iki ay önce çıkan gerekçeli kararında; Gülşah Film haklı bulundu. Mahkeme, hakların yapımcıya devredildiğini söyleyerek davanın reddine karar verdi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 23 dakika önce
    Adaletli bir iktidarı bekleyeceksiniz artık.
  • Misafir 48 dakika önce
    doymadiniz sunal ailesi
  • Misafir 52 dakika önce
    yazıklar olsun böyle adalet mi olur
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