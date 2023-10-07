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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Malatya'da ayakkabıyla kayısıların üzerinde yürüdü

        Malatya'da ayakkabıyla kayısıların üzerinde yürüdü

        Malatya'da kayısıların üzerinde ayakkabıyla dolaşan üreticiye 10 bin lira para cezası kesildi. Yaklaşık 3 ton kayısı imha edilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 14:20 Güncelleme: 07.10.2023 - 14:25
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        Kayısıların üzerinde yürüdü!
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        Malatya'da, üretici Bilal M.'ye, deposunda ayakkabıyla kayısılara basıp çalıştığı anları sosyal medya hesabından paylaşması üzerine, "Hijyen kurallarına aykırı çalışma" nedeniyle 10 bin TL ceza kesildi.

        Kentte kayısı üreticisi Bilal M., depoya çuvallarla getirilen kayısıları dökerek ayakkabıyla üzerine çıkıp çalıştı. Bilal M., bu anları da cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya hesabında paylaştı.

        Tepki çeken görüntülerin ardından Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, depoda denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 ton kayısıya imha etmek üzere el koyan ekipler, üretici Bilal M.'ye 10 bin TL ceza uyguladı.

        Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Bilal M.'nin ayakkabı ile kayısılara basıp çalıştığı anlar görüldü.

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