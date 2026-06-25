SON DAKİKA | Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD tarafından paylaşılan son verilere göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 16.22’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre yerin belirli bir derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedilirken, kısa süreli panik yaşandı. Depremle ilgili hasar durumu ve artçı sarsıntılara ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.