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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA | Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu?

        SON DAKİKA | Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu?

        Malatya ve çevresinde yaşanan hareketlilik sonrası gözler resmi kurumların anlık verilerine çevrilirken, AFAD ve Kandilli'nin son dakika deprem kayıtları araştırılıyor. Vatandaşlar, yaşanan sarsıntının detaylarına ve artçı olup olmadığına dair güncel açıklamaları sorguluyor. Peki Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 16:52 Güncelleme:
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        Malatya ve çevresinde yaşanan hareketlilik sonrası gözler resmi kurumların anlık verilerine çevrilirken, AFAD ve Kandilli’nin son dakika deprem kayıtları araştırılıyor. Vatandaşlar, yaşanan sarsıntının detaylarına ve artçı olup olmadığına dair güncel açıklamaları sorguluyor. Peki Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Ayrıntılar haberimizde.

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        MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

        AFAD tarafından paylaşılan son verilere göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 16.22’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        İlk belirlemelere göre yerin belirli bir derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedilirken, kısa süreli panik yaşandı. Depremle ilgili hasar durumu ve artçı sarsıntılara ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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