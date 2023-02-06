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"Malatya Havalimanı'nın tavanı çöktü!"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı'nın tavanı çöktü

Son dakika:
Habertürk TV

Gazeteci Didem Barut, Malatya'da yaşadığı depremin şiddetinin boyutlarını Habertürk TV'de canlı yayında aktardı.

"Barut, "Malatya Havalimanı'nda uçak beklerken yerden çok büyük bir ses vurdu. Hepimiz koltuklardan düştük. Havalimanının çatısı çöktü. Ben çocuğumu alıp çıkabildim ama yaşlı babaannem ve eşim içeridelerdi. Onları da zorlukla çıkardık. Ama Malatya'dan haber alamıyoruz. Ben şu an sizinle konuşurken bile sallanıyor. Biz iyiyiz iyi olmaya çalışıyoruz ama Malatya'dan haber alamıyoruz." dedi.

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