        Manavgat Belediyesi soruşturmasında 12 tutuklama | Antalya haberleri | Son dakika haberleri

        Manavgat Belediyesi soruşturmasında 12 tutuklama

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde tutuklu eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen dönemine yönelik yürütülen 'Suç örgütü kurma', 'Örgüt faaliyeti kapsamında zimmet irtikap rüşvet ihaleye fesat karıştırma', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturmanın devamı kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 12'si tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Manavgat Belediyesi'nde 12 tutuklama
        Antalya Manavgat'ta, 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından geçen yıl eylül ayında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kardeşi Fatih Sözen ve 4 şüpheli tutuklandı.

        DHA'daki habere göre Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tanık ifadeleri, etkin pişmanlıktan faydalanan bir kısım şüpheli ifadeleri, MASAK raporları, Şükrü Sözen ve şüphelilerden elde edilen dijitallerden çıkan suç ihtiva eden yazışmalar, bilgi ve belge paylaşımlarından bazı iş insanlarının, turizmcilerin ruhsata, projeye aykırı yapılar için Şükrü Sözen'e, kardeşine elden veya bazı aracılar veya kurulan şirketler üzerinden rüşvet verdikleri tespit edildi.

        PROJEYE AYKIRI İSKAN VERİLMİŞ

        Derinleştirilen soruşturma kapsamında bir kısım 'rüşvet' olarak verilen taşınmazların 'emanetçi' tabir edilen kişiler üzerinden el değiştirerek şüphelilere bedelsiz geçtiği, yine eski imar müdürünün birinci derece yakınlarına bedelsiz veya değerinin çok altında verilen daireler karşılığında bazı müteahhitlerin ruhsata, projeye aykırı taşınmazlarına iskan verildiği belirlendi.

        'KAMU ZARARINA YOL AÇTILAR' İDDİASI

        Soruşturma sürecinde alınan bilirkişi raporlarında bazı ihale işlerinin menfaat karşılığı sürekli belirli firmalara verilerek milyarlarca kamu zararına neden olunduğu, şüpheli eski belediye başkanı ve kardeşinin belediye imkanlarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak bir iş insanının otel hissesini zorla el değiştirttikleri, şüphelilerin işledikleri suçlardan elde ettikleri gelirlerle belirli kişiler üzerinde birçok lüks araç ve taşınmaz, iş yeri alarak, işletmeler kurarak aklama yaptıkları da tespit edildi.

        TURİZMCİLERE GÖZDAĞI İDDİASI

        Bazı şüphelilerin, tutuklulardan bazılarının yönlendirmesi ile sadece aleyhte ifade veren otelciler hakkında, içeriden aldıkları bilgilerle sahte ihbarlar yaptırarak yüksek meblağlı cezalar yazılmasını sağladıkları, turizmcileri bu şekilde korkutmaya çalışarak gözdağı verdikleri belirlendi.

        EŞ ZAMANLI BASKINLAR

        Şükrü Sözen dönemine yönelik soruşturmanın devamı kapsamında; eski belediye başkan yardımcısı O.E.D., yapı kontrol müdürü M.Y. ile belediye çalışanları, müteahhitler, otel sahiplerinin de aralarında bulunduğu 36 şüpheli, 10 Mart'ta jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Operasyonu devamında 4 şüpheli daha yakalandı.

        12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Jandarmada işlemleri tamamlanan şüphelilerin peyderpey adliyeye sevk işlemleri yapıldı. Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 13'ü serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında belediye başkan yardımcısı O.E.D., iş insanları ve otelcilerin de bulunduğu 12'si tutuklanırken, 13'ü adli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, yurt dışındaki 1 şüphelinin de firari olarak arandığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'da Kudüs Günü yürüyüşü

        İran'da binlerce kişi Kudüs Günü yürüyüşü için bir araya geldi

        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Part time çalışmada borçlanma hakkı
        Part time çalışmada borçlanma hakkı
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Aysun Topar'ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        HT Spor'a Tedesco için ayrılık yanıtı!
        HT Spor'a Tedesco için ayrılık yanıtı!
        Fenerbahçe zirve yarışında ağır yaralı!
        Fenerbahçe zirve yarışında ağır yaralı!