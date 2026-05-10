        Manisa'da 48 yaşındaki bir çocuk annesi Raziye Boylu, Anneler Günü'nde hayatını kaybetti

        Manisa'da 48 yaşındaki bir çocuk annesi Raziye Boylu, Anneler Günü'nde hayatını kaybetti

        Manisa'da traktörün yaklaşık 3 metreden yuvarlanması sonucu sürücü Yusuf Boylu ile eşi Raziye Boylu ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Raziye Boylu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 13:45 Güncelleme:
        Anneler Günü'nde hayatını kaybetti
        Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Anneler Günü sabahı meydana gelen traktör kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki bir çocuk annesi Raziye Boylu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        3 METREDEN YUVARLANDI

        İHA'daki habere göre acı kaza; Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana geldi. Bağ arazisinde seyir halinde olan traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metrelik yükseklikten yuvarlanarak takla attı.

        İKİ KİŞİ YARALANDI

        Kazada traktör sürücüsü Yusuf Boylu (53) ile yanında bulunan eşi Raziye Boylu (48) ağır yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı çift, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Anneler Günü’nde hastanede yaşam mücadelesi veren Raziye Boylu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        SÜRÜCÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Yaralı sürücü Yusuf B.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi'ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
