Manisa'da 48 yaşındaki bir çocuk annesi Raziye Boylu, Anneler Günü'nde hayatını kaybetti
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Anneler Günü sabahı meydana gelen traktör kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki bir çocuk annesi Raziye Boylu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3 METREDEN YUVARLANDI
İHA'daki habere göre acı kaza; Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana geldi. Bağ arazisinde seyir halinde olan traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metrelik yükseklikten yuvarlanarak takla attı.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Kazada traktör sürücüsü Yusuf Boylu (53) ile yanında bulunan eşi Raziye Boylu (48) ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı çift, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Anneler Günü’nde hastanede yaşam mücadelesi veren Raziye Boylu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Yaralı sürücü Yusuf B.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın sürdüğü bildirildi.