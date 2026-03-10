Canlı
        Son dakika: Manisa'da inşaattan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'da inşaattan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'da bir inşaat alanından alüminyum çıta ve kablo çalan H.U. ile C.T., yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemeleri hurdacıya sattıkları belirlenen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 12:21
        Manisa'nın Kula ilçesinde bir inşaattan alüminyum malzeme ve sanayi tipi kablo çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

        İHA'daki habere göre, Kula'da kapalı pazar yeri yanında bulunan bir inşaat alanından 300 adet 3 metre uzunluğunda alüminyum çıta, 50 adet 1,5 metre uzunluğunda alüminyum çıta ile 50 metre uzunluğunda sanayi tipi kablonun çalındığı ihbarı üzerine Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili çevrede inceleme yapan ve araştırmalarını sürdüren emniyet güçleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen H.U. (22) ve C.T. (20) isimli şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

        MALZEMELERİ HURDACIYA SATMIŞLAR

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sırasında yapılan araştırmada, çalınan malzemelerin bir hurdacıya satıldığı tespit edildi.

        ÇIKARILDIKLARI MAHKEMEDE TUTUKLANDILAR

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.U. ve C.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için emniyet güçlerinin çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

