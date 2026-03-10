Manisa'nın Kula ilçesinde bir inşaattan alüminyum malzeme ve sanayi tipi kablo çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İHA'daki habere göre, Kula'da kapalı pazar yeri yanında bulunan bir inşaat alanından 300 adet 3 metre uzunluğunda alüminyum çıta, 50 adet 1,5 metre uzunluğunda alüminyum çıta ile 50 metre uzunluğunda sanayi tipi kablonun çalındığı ihbarı üzerine Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çevrede inceleme yapan ve araştırmalarını sürdüren emniyet güçleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen H.U. (22) ve C.T. (20) isimli şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

MALZEMELERİ HURDACIYA SATMIŞLAR

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sırasında yapılan araştırmada, çalınan malzemelerin bir hurdacıya satıldığı tespit edildi.

ÇIKARILDIKLARI MAHKEMEDE TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.U. ve C.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için emniyet güçlerinin çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.