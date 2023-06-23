Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte son durum

Manisa'da bir organize sanayi bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangını söndürmek için çevre illerden de destek gelirken, şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. İşte yangında son durum

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum

    Manisa'da organize sanayi bölgesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 14 saattir söndürülemiyor. Çevre illerden gelen desteklerle beraber havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum

    Yunusemre ilçesi Eski Menemen Caddesi'ndeki organize sanayi bölgesinde kurulu bulanan bir geri dönüşüm tesisinin bahçesinde depo olarak kullanılan bölümde, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. 
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum

    Depodaki plastik ve kimyasal atıkların alev almasıyla çıkan yangın, bir süre sonra tesise de sıçradı. Zaman zaman patlama seslerinin de geldiği tesisten yükselen siyah dumanlar, kentin pek çok noktasından görüldü.
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum

    Manisa'da organize sanayi bölgesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yanan tesisten yayılan dumanla, gökyüzü siyaha büründü.
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum

    MANİSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

    Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, dün yaptığı açıklamada rüzgarın yönüne göre alevlerin diğer tesislere de sıçramaması için itfaiye ekiplerinin gerekli önlemleri aldığını söyledi. 
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum

    Vali Karadeniz, alevlere 37 itfaiye aracı, 10 su tankeri, 5 iş makinesi, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter ve 92 personelle müdahale edildiğini belirtti.
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum

    Söndürme çalışmalarını Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre ve Şehircilik Manisa İl Müdürlüğü ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) ekiplerinin destek verdiği de kaydedildi. 
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum

    "HERHANGİ BİR YARALANMA VE CAN KAYBI ŞU AN YOK"

    Yangına müdahale edilen nokta sayısını arttırmak için iş makineleriyle yeni giriş noktaları açtıklarını dile getiren Karadeniz, şunları kaydetti:
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum

    "Başka bir fabrikaya sıçramaması için özellikle ağırlık bu noktada, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ayrıca fabrika sahasına daha çok yönden müdahale edebilmek için iş makinesi getirildi. 
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum

    Bunlar başka giriş kanallarını açarak itfaiye araçlarına farklı kollardan da müdahale etmesini sağlayacaklar. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı şu an yok."
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum

    Bu arada geri dönüşüm tesisi çevresinde toplanan ve söndürme çalışmalarını izleyen vatandaşlar, tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

     
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum

    DUMANLAR İZMİR'DEN GÖRÜLÜYOR

    İHA'nın haberine göre Manisa'daki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangının kara dumanları İzmir’i kapladı. Gökyüzü dumanla kaplanırken vatandaşların üzerine adeta kül yağdı. 
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum
  • Son dakika: Manisa'daki OSB'de çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor! İşte Manisa yangın son durum

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.