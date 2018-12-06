Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adın geçen Mansur Yavaş, İYİ Parti'ye "hayır" dediği iddiaları üzerine " CHP ile arasını bozamadık, bari İYİ Parti ile arasını bozalım asparagasıdır. Bu bilgi kirliliği bile iki partinin bir araya gelip Başkent'i kazanmasını gerektiriyor" dedi.

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