Mardin'de amcasının geri manevra yaptığı aracın altında kalan Kumsal bebek hayatını kaybetti
Mardin'de amcasının geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan 2 yaşındaki Kumsal bebek hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 19 Mayıs 2026 - 10:37
Mardin’in Artuklu ilçesinde amcasının geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan Kumsal Öncel, (2) hayatını kaybetti.
YEĞENİNE ÇARPTI
DHA'daki habere göre olay; öğleden sonra Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, geri manevra yaptığı otomobille yeğeni Kumsal Öncel’e çarptı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, otomobilin altında kalan Kumsal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Kumsal’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün gözaltına alındığı belirtildi.
