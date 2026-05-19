Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Mardin'de amcasının geri manevra yaptığı aracın altında kalan Kumsal bebek hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Mardin'de amcasının geri manevra yaptığı aracın altında kalan Kumsal bebek hayatını kaybetti

        Mardin'de amcasının geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan 2 yaşındaki Kumsal bebek hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 10:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aracın altında kalan Kumsal bebek öldü

        Mardin’in Artuklu ilçesinde amcasının geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan Kumsal Öncel, (2) hayatını kaybetti.

        YEĞENİNE ÇARPTI

        DHA'daki habere göre olay; öğleden sonra Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, geri manevra yaptığı otomobille yeğeni Kumsal Öncel’e çarptı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, otomobilin altında kalan Kumsal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Kumsal’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün gözaltına alındığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı

        İsrail, Netanyahu'nun emriyle Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosuna saldırdı

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Sessiz katile dikkat! Düzenli ölçüm hayat kurtarıyor
        Sessiz katile dikkat! Düzenli ölçüm hayat kurtarıyor
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        İşe iade davasında kıdem hesabı
        İşe iade davasında kıdem hesabı