Mardin’de 33 yaşındaki polis memuru yatağında ölü bulundu
Mardin'de polis memuru Ogün Salurlu, sabah ailesi tarafından uyandırılmak istenirken hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Salurlu'nun kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek
Mardin’in Nusaybin ilçesinde polis memuru Ogün Salurlu (33), yatağında ölü bulundu.
AİLESİ UYANDIRMAYA GİTTİ
DHA'daki habere göre olay; Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Polis memuru Ogün Salurlu, bu sabah uyanmayınca ailesi uyandırmak istedi. Salurlu tepki vermeyince aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ogun Salurlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.
OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ
Salurlu’nun cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere önce Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Eski pehlivan olduğu öğrenilen Ogün Salurlu’nun kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.