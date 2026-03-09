Canlı
        Son dakika: Mardin'de 33 yaşındaki polis memuru yatağında ölü bulundu

        Mardin’de 33 yaşındaki polis memuru yatağında ölü bulundu

        Mardin'de polis memuru Ogün Salurlu, sabah ailesi tarafından uyandırılmak istenirken hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Salurlu'nun kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 16:27
        Polis memuru yatağında ölü bulundu
        Mardin’in Nusaybin ilçesinde polis memuru Ogün Salurlu (33), yatağında ölü bulundu.

        AİLESİ UYANDIRMAYA GİTTİ

        DHA'daki habere göre olay; Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Polis memuru Ogün Salurlu, bu sabah uyanmayınca ailesi uyandırmak istedi. Salurlu tepki vermeyince aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ogun Salurlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ

        Salurlu’nun cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere önce Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

        Eski pehlivan olduğu öğrenilen Ogün Salurlu’nun kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

