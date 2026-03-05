Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Mardin’de elektrik trafosundaki patlama kamerada

        Mardin’de elektrik trafosundaki patlama kamerada

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen patlama, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Elektrik trafosunda patlama

        Mardin’in Mazıdağı ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen patlama, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        BİLİNMEYEN BİR NEDENLE PATLAMA MEYDANA GELDİ

        Olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Şenyuva Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir direğin üzerindeki elektrik trafosunda, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama medyana geldi. Patlamanın ardından bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, İhbarla olay yerine enerji şirketi bakım ve onarım ekipleri sevk edildi.

        OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

        Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Arızanın giderilmesinin ardan bölgeye yeniden elektrik verildiği belirtildi.

        Sultangazi'de yol verme tartışmasında hafif ticari araç otomobile çarptı; kaza kamerada

        SULTANGAZİ'de 5 kişi kiraladıkları araçla caddede ilerledikleri sırada hafif ticari araç sürücüsü ile tartıştı. Trafikte devam eden tartışma sırasında hafif ticari araç otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

        #mardin
        #Son dakika haberler
