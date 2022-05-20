"Mavi Bayrak"lı plaj sayısı 531'e ulaştı 0:00 / 0:00

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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ersoy, merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) 2022 Mavi Bayrak ödüllerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ersoy, Türkiye'nin, İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok Mavi Bayrak'lı 3'üncü ülkesi olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin bu yıl da sıralamadaki yerini başarıyla koruduğunu belirtti.

Bu yıl ödüllü plaj sayısının 531'e ulaştığını açıklayan Ersoy, 2023'te plaj sayısında, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan ülkeler arasında dünya birinciliğini hedeflediklerini vurguladı.

Ersoy, Antalya ve Muğla'da hizmete sundukları halk plajlarında da bu yıl Mavi Bayrak dalgalanacağını, Antalya'da 5, Muğla'da 1 halk plajının Mavi Bayrak almaya hak kazandığını kaydetti.

İZNİK GÖLÜ İLK MAVİ BAYRAĞINA KAVUŞTU

FEE'nin 2022 Mavi Bayrak ödüllerine göre, geçen yıl 519 olan ödüllü plaj sayısını, bu sene 531'e yükselten Türkiye'de 24 marina ve 15 turizm teknesi ile 5 bireysel yat da Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı.

Bursa’daki İznik Gölü'nde bulunan İnciraltı Halk Plajı'na da ilk kez bu yıl Mavi Bayrak ödülü verildi.

Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya'da 229'a, Muğla'da 111'e, Mersin'de 11'e, Kırklareli ve Sakarya'da 2'ye yükseldi.

İzmir, Balıkesir, Samsun, Çanakkale, Kocaeli, Bartın, İstanbul, Ordu ve Van'da ise geçen yılın rakamları korundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Antalya'daki Lara 1 ve Lara 2, Manavgat, Beldibi ve Çamyuva halk plajları ile Muğla'nın Marmaris ilçesindeki İçmeler halk plajı, bu yıl Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Bu yılın ödüllerine ilişkin ayrıntılara, Bakanlığın öncülüğünde 1993'te Mavi Bayrak programının ulusal koordinasyonu için kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜRÇEV) http://www.mavibayrak.org.tr/ internet adresinden ulaşılabiliyor.