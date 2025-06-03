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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mayıs enflasyonu açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Mayıs enflasyonu açıklandı

        Mayısta aylık enflasyon yüzde 1.53, yıllık enflasyon ise yüzde 35.41 oldu. 3.5 yılın dibini gören yıllık enflasyon böylece 12 ay üst üste gerilerken yüzde 36.2'lik piyasa beklentisinin de altında kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 10:02 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:34
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        Mayıs enflasyonu açıklandı
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        TÜİK mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre mayısta tüketici fiyatları yıllık yüzde 35.41, aylık olarak ise yüzde 1.53 yükseldi.

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        12 aylık ortalama ise yüzde 45.80 olarak hesaplandı. Böylece yıllık enflasyonda 12 ay üst üste düşüş kaydedildi. Yılık enflasyon Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

        Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 2.1, yıllık enflasyonun ise yüzde 36.2 gelmesi yönündeydi.

        Nisanda aylık enflasyon yüzde 3, yıllık enflasyon ise yüzde 37.86 olarak açıklanmıştı.

        EN YÜKSEK KATKI KONUTTAN

        Mayısta en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32.87 artış, ulaştırmada yüzde 24.59 artış ve konutta yüzde 67.43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların manşet enflasyona olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8.25, ulaştırmada yüzde 4.07 ve konutta yüzde 9.34 olarak hesaplandı.

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        Aylık değişimlere bakıldığında ise; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.71 azalış, ulaştırmada yüzde 2.66 artış ve konutta yüzde 2.99 artış yaşandı. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0.18, ulaştırmada yüzde 0.40 ve konutta yüzde 0.48 oldu.

        ZAM ŞAMPİYONU POSTA HİZMETLERİ

        Mayıs ayında nisana göre fiyatı en çok artan temel başlık yüzde 14.29 ile posta hizmetleri oldu. Bunu yüzde 11.52 ile çocuk giyim takip etti.

        Temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı (%) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%)
        Posta hizmetleri 14.29 66.67
        Çocuk giyim 11.52 13.49
        Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler 9.77 34.51
        Kadın giyim 9.03 15.93
        Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam vb.) 8.92 22.26
        Taze meyveler 8.26 78.16
        Makarna çeşitleri 7.46 32.1
        Erkek giyim 7.21 17.03
        Su (şebeke suyu) 7.14 72.25
        Kahvaltılık tahıl ürünleri 6.24 59.52
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