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Son dakika... MEB'den önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğunu bildirdi.

MEB
HABERTURK.COM

Bakanlık, kararın Bilim Kurulu toplantısının sonucuna göre alınacağını ve kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

İKİ AŞAMALI AÇILIŞ PLANI

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugün akşama doğru yayınladığı yazısında edindiği bilgilerin yeni bir açılış modeline işaret ettiğini yazmıştı.

Sarıkaya, yeni planlama ile 17 Ağustos günü özel okulların açılışının online, tam açılışının ise 21 Eylül'de olacağını; devlet okullarında ise 31 Ağustos’ta online, 21 Eylül’de de normal eğitimin başlayacağını yazmıştı.

NİHAİ KARAR BİLİM KURULUNDA

Bilim Kurulu'nda da online eğitime devam yönünde tavsiyenin dile getirildiğinin belirtildiği yazıdan sonra gözlerin çevrildiği Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bilm Kurulu, yarın saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrasında Bakan Koca, açıklama yapacak.

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