Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadıklarını, hakkındaki iddiaları, darbe haberini aldığı andan, salaların okunmasına kadar geçen zamanda tüm yaşananları Habertürk TV’de anlattı.
Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde yayınlanan 15 Temmuz Özel Programı'na katılan Görmez, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Habertürk yazarları Muharrem Sarıkaya, Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, emekli Askeri Savcı Ahmet Zeki Üçok ve gazeteci Nedim Şener'in sorularını yanıtladı.
Güvenlik boyutunda olmasa bile nasihat vermek adına bazı FETÖ üyeleri ile bir araya geldiğini açıklayan Mehmet Görmez, “Güvenlik boyutundan haberdar değil ise çıkan hilafı sulh ile çözmek için gösterdiğim bir çaba var. Ama bu resmi bir çaba değil. Benimle görüşen insanlarla konuşarak nasihat ederek teşebbüslerim olmuştur” dedi.
NEDEN MİT’TEYDİ?
Darbe girişiminin başladığı saatlerde neden MİT Müsteşarlığı'nda olduğunu da anlatan Görmez, şunları söyledi:
“Hemen o geceden 1 hafta önce Suriye muhalefetini liderliğinde iş yapan İslam Alimi Muaz el Hatip bana geldi ve özellikle Suriye içinden DAİŞ merkezli tehlikeleri haber aldığını hatta çok uzun şekilde benimle paylaştı. MİT Müsteşarı’ndan acil koduyla randevu talep etti. Cuma günü 08:30'da randevu verdi. Sunum sırasında müsteşarın önüne çok hızlı notlar geliyordu. Bölünüyordu. Sayın Müsteşar, Sayın Başbakanımız ile telefonda görüşür görüşmez çok ani bir çıkışla 'siz buradan ayrılmayın dua edin' dedi ve bizi terk etti.”
15 Temmuz hain darbe girişimini eşinden öğrendiğini dile getiren Mehmet Görmez, ilerleyen saatlerde darbecilerin kendisine telefonla ulaşmaya çalıştığını söyledi. Görmez, “Karanlık bir ses beni telefonla aradı. 'Bu gece çok önemli şeyler olacak beni dinleyin' dedi. 'Siz kimsiniz?' dedim 'ben bir vatandaş' dedi. Öndeki arkadaş telefonda yerimizi tespit etmeye çalışıyorlar dedi” ifadelerini kullandı.
“SALALAR YETMEZ, MEYDANLARA DAVET EDİN”
Tedbir için aracıyla sürekli hareket halinde olan Görmez, camilerden sala okunmasına başlanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için özel kalemini aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Mehmet Görmez, salaların yetmeyeceğini, vatandaşları meydanlara çağırması gerektiğini sözlerine ekledi. Görmez’in Erdoğan ile yaptığı bu görüşmenin ardından sala okuyan 120 bin din görevlisi vatandaşları meydanlara çağırmaya başladı.
Görmez şunları söyledi:
“60 sala gazimiz var bizim. 120 bin din görevlimizin manevi bir orduya dönüşmesi bizim için önemlidir. 60 sala gazimiz vardır, hepsi için dava açıldı. Kırklareli’nde, Muğla’da, Adana’da, Antalya’da ve muhtelif yerlerde…”
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