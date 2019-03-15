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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "sahte senet" iddiaları hakkında basın toplantısı düzenledi. Özhaseki şunları söyledi:
"Biz bir ittifak içindeyiz. Ne için kurduğumuzu anlatıyoruz. Karşı tarafın da dürüst olmasını istiyoruz, kimlerle ittifak yaptıklarını söylemelerini istiyoruz. Düşündüğümüz nezaket içinde seçimi götürdüğümüzü söylesek de en sonunda biz de bu basın toplantısında bu konuları konuşuyoruz.
Bundan 3 ay kadar önce, CHP adayı hakkında basında bir takım iddialar çıktı. Bu iddialar üzerinde pek durmadım. Bu beni ilgilendirmiyordu, benim dışında konuydu. Olayın detayını gazetelerden öğrendim. Bu sorulara cevap vermesi gereken Mansur Yavaş'tır. Ne olduğunu, ilişkileri izah etmesi gereken oydu. Biz de bekledik ki bu sorulara cevap verecek. Hiçbir soruya cevap vermeden bırakıp gitti. Bir mağduriyet edebiyatı yaptı. Sayın Ömer Çelik'i ve beni suçladı. Ben böyle kurnazca işi ilk defa görüyorum. 10 yıldır beraber olan, ortaklık yapan, yiyen içen sizsiniz.
Bahsedilen şahsı hiç görmedim, birkaç gün önceye kadar duymadım. Ticari işi de bilmiyorum. Bu kriminal suçlu dediğin şahsı biz görmedik, tanımıyoruz. Bu şahısla ilişkiye girmişsin, şimdi menfaat çatışması var ki bu olay çıktı. Ortaya atılan bilgilerden bir mahkeme kararı var. O da senetin sahte olduğu, senetin kendisini suçlayan şahsa ait olmadığı. Burada da kendisinin imza inkardan yediği ceza var. Bir kirli ilişkiler bütünü sürüp gidiyor.
Sırayla birkaç soru sormak istiyorum;
- Bu senedi kim düzenledi?
- Önümde imzaladı dediğiniz şahsa ait olmadığı resmi belgelerde geçiyor, bu yalanı kim söylüyor?
- Bu meblağlı senedi ne iş karşılığı aldınız? Hangi hizmeti veriyorsunuz?
- Danışmanlık yapıyorsanız aranızda sözleşme var mı?
- Bu vergi kaçırmaya teşebbüs değil mi?
- Mahkeme kayıtlarında geçen mesajlar nedir?
Dürüstlükle cevap verilmesinden başka bir çare yok. 10 yıldır bir ilişki içindesiniz, sonra da bu sorular sorulduğunda Ömer Bey'e ve bana iftira edip kaçıyorsunuz. Hiç utanma duygunuz yok mu? Ortada kirli bir ilişki var, o suçlunun Allah belasını versin, cezasını versin. Biz burada taraf değiliz. Yapılmak istenen algı operasyonunu herkes izliyor. Burada bize düşen arkadaşımızın vereceği doğru cevapları görmek olacaktır.
Ben yine doğruları söylemeye devam edeceğim. 31 Mart'tan sonra da Ankara'da yeni bir destan yazacağız."
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