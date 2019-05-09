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Son dakika! Merkez'den ikinci hamle

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası zorunlu karşılık oranını yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdi. Yabancı para zorunlu karşılıkları tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırdı. TCMB öğle saatlerinde de 1 haftalık repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini açıklamıştı.

SON DAKİKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),Türk Lirası zorunlu karşılık oranını yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdi. Yabancı para zorunlu karşılıkları tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırdı.

Bankadan yapılan açıklamada "Finansal piyasalarda son dönemdeki gelişmeler dikkate alınarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilmesine,  Yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir.

Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânına ilişkin yapılan değişiklik sonucunda piyasaya 2,8 milyar ABD doları likidite verilmesi ve piyasadan 7,2 milyar TL tutarında likidite çekilmesi, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklik sonucunda ise piyasadan 3 milyar ABD doları likidite çekilmesi beklenmektedir." denildi.

REPO İHALELERİNE ARA VERDİ

TCMB öğle saatlerinde de  1 haftalık repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini açıklamıştı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." dendi. Böylelikle Merkez Bankası, 150 baz puanlık örtülü bir faiz artışıyla sıkılaşmaya gitti ve piyasalara repo ihaleleriyle yüzde 24 yerine gecelik yüzde 25.5 faizden likidite sağlayacak.

 

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